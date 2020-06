Kulturhaus setzt Programm fort

Die aus Schärding stammende Künstlerin zeigt Gemälde.

Am 4. Juli folgt eine Lesung mit Martina Sens, am 1. August eine Vernissage mit Martina Waldenberger. Am 8. August gibt es eine Lesung mit Lisi Wimmer, am 22. August mit Christian Wiesinger. Weitere Infos auf www.stelzhamermuseum.com