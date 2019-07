Ein Konzert mit dem bekannten Tenor Rolando Villazón am 28. September wird Top-Attraktion des bereits 20. Festivals angepriesen.

Dali-Ausstellung zu Thema Bibel

18 Veranstaltungen umfasst das Programm: unter anderem ein Konzert der Münchner Symphoniker am 2. Oktober, eine Reise in die "Goldenen Zwanziger" mit "Best of Swing, Boogie & New Orleans Piano" am 26. September, ein Abend mit "Best of Austropop" am 11. Oktober und eine Salvador-Dali-Ausstellung "Bilder zur Bibel" ab 20. September.