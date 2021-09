Der Kulturherbst ist angebrochen – eine Fülle an Veranstaltungen steht demnächst an. Wir geben eine Vorausschau: Außergewöhnliches Konzert Das vielfach ausgezeichnete Vokalensemble „Academy Singers“ und das Bläserensemble „Federspiel“ gestalten am Donnerstag, 21. Oktober, einen außergewöhnlichen Konzertabend im Sparkassen-Stadtsaal in Ried (19.30 Uhr). „Von der langsamen Zeit“ lautet der Titel des Programmes, das im Zeichen der Entschleunigung steht.