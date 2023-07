Kulinarische Weltreise beim Schärdinger Schlemmerfest

Tausende Besucher werden am Wochenende beim Schlemmerfest erwartet.

Das erste Ferienwochenende steht in Schärding ganz im Zeichen des beliebten Schlemmerfestes. Von Freitag, 7. Juli, bis inklusive Sonntag, 9. Juli, verwandelt sich die Altstadt zu einem kulinarischen Schlaraffenland. Beginn ist jeweils ab 17 Uhr.

Zum bereits 16. Mal können an diesen drei Tagen in der Barockstadt kulinarische Spezialitäten aus aller Welt probiert werden. An den mehr als 60 Gastronomie-Ständen der Schärdinger Aktiwirte und von deren Partnern wird gegrillt, gekocht, gebraten und geräuchert.

Die Veranstalter erwarten, wie in den vergangenen Jahren, tausende Besucher. Für die Genussfreunde wird außerdem ein buntes Rahmenprogramm mit Live-Musik auf mehreren Bühnen in der Barockstadt angeboten. Selbstverständlich wird auch ein vielseitiges Getränkeangebot bis hin zu Cocktails serviert.

Der Eintritt beträgt am Freitag und Sonntag jeweils fünf Euro, am Samstag sieben Euro. Es gibt auch ein Drei-Tages-Ticket zum Preis von zehn Euro. Kein Eintritt für Kinder unter 14 Jahren. Mehr Infos im Internet unter www.aktiwirte.at

