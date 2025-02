Kulinarik als eines der Zugpferde beim Messefrühling Ried

"Die gesamte Familie darf sich bei uns auf einen ereignisreichen Tag freuen", sagt Messe-Ried-Projektleiterin Vita-Theresa Richter-Irsigler. Am Samstag, 1. März, und Sonntag, 2. März, findet der Rieder Messefrühling mit den Themenbereichen Guten Appetit, Familienglück und 50 Plus statt. Die OÖN sind als Medienpartner mit dabei. Insgesamt haben sich 150 Aussteller angesagt, die ihre Dienstleistungen und Produkte in den Hallen 12 bis 18 vorstellen und anbieten. Besonders beliebt bei den Besuchern ist das große kulinarische Angebot. Mehr als 20 Genussland-Oberösterreich-Partnerbetriebe werden in der Halle 15 ihre Produkte aus der Region präsentieren. "Wir fühlen uns in Ried immer herzlich willkommen, die Abwicklung ist sehr professionell", sagte Josef Lehner, Geschäftsführer Handel vom Genussland OÖ. "Wenn man regionale Produkte kauft, dann leistet man einen Beitrag für kontrollierte Qualität und kurze Transportwege. Zudem bleibt die Wertschöpfung in der Region", sagte Lehner gestern bei einer Pressekonferenz bei der Brauerei Ried. Beim Messetrio könne man "mit gutem Gewissen Gutes genießen", sagte Lehner.

Nicht zuletzt aufgrund des breiten kulinarischen Angebotes, inklusive der Weinlounge, die am Samstag bis 21 Uhr geöffnet hat, sei die Verweildauer auf diesem "Messetrio" außergewöhnlich lange, sagte Messedirektor Helmut Slezak. "Wir freuen uns auf viele Gespräche an unserem Stand, der sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt hat", sagte Christian Aigner, Geschäftsführer der Brauerei Ried, die als Premiumpartner Teil der "Genussmesse" ist. Bei der 50-Plus-Ausstellung in den Hallen 17 und 18 wird unter anderem eine exklusive Beatles-Fotoausstellung über die berühmten vier "Liverpooler Pilzköpfe" zu sehen sein.

Ein breites Angebot für Groß und Klein gibt es beim Schwerpunkt Familienglück. Ein besonders großer Andrang wird, wie in den vergangenen Jahren, bei den vierten Innviertler Spieletagen erwartet. In Zusammenarbeit mit dem Landesjugendreferat OÖ können mehr als 500 Brettspiele ausprobiert werden. Spielepädagogen stehen dabei beratend zur Seite, zudem gibt es eine Bausteinecke. "Die Besucher können sich auf eine einzigartige Mischung beim heurigen Messefrühling freuen", sagt Messechef Slezak.

Informationen zum Messefrühling:

Der Messefrühling hat am Samstag, 1. März, und Sonntag, 2. März, jeweils von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Die Weinlounge geht am Samstag bis 21 Uhr in die Verlängerung (Halle 16). Ab 16.30 Uhr ist der Eintritt frei. Im OÖV-Saal (Halle 17) finden jeweils um 16.30 Uhr Kinderkonzerte mit Rodscha und Tom (Samstag) und Bluatschink (Sonntag) statt. Alle Infos und Online-Tickets unter www.messefruehling-ried.at

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif