Kuhkalb "Saskia" um 12.200 Euro verkauft

Die aktuellen Umstände brachten es mit sich, dass gleichzeitig drei Mitarbeiter Käufer am Telefon hatten und in deren Auftrag in der Versteigerungshalle mitboten.

Dass nahezu alle angebotenen Tiere verkauft wurden, sei die beste Bestätigung, dass die Verkäufer mit den erzielten Preisen durchwegs zufrieden waren, so der FIH. Auch bei den Stieren waren die genetisch hornlosen am gefragtesten, so der Verband.