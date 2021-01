KI, "künstliche Intelligenz", oder englisch AI, "Artificial Intelligence", hat den Einzug in die Technik gefunden und ist von dort auch nicht mehr wegzudenken. An der HTL Braunau wird deshalb ab kommendem Schuljahr ein schulautonomer Schwerpunkt "Coding and AI" entstehen, der sich ganz mit der Programmierung intelligenter Systeme beschäftigt und die Schüler so bestens auf die Neuerungen in der Technik vorbereiten soll.