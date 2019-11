Künstliche Intelligenz schürt Angst, gibt Hoffnung

"Es hat erst angefangen. Wir sind nicht mittendrin", behauptete Philosoph Richard David Precht im Eröffnungsvortrag beim Wildshuter Feldgespräch zum Stand der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI). Enorme Umwälzungen stünden in den kommenden 20 Jahren bevor, ergänzte er.

Unternehmer Manfred Kastner betonte in der Diskussion die Chancen, die sich durch KI ergeben. Kinder könnten durch Lernprogramme individuell nach ihren Fähigkeiten gefördert werden, hofft er, denn nicht jedes Kind lerne alles gleich schnell. Und es sei auch möglich, gute Lernmethoden in weniger entwickelten Weltregionen anzuwenden. Tilo Rößler, Verfechter von ganzheitlichem Denken und Elektrosmog-Mahner, hat Sorgen: "Wenn zur bestehenden Strahlenbelastung nun noch 5G dazukommt, dafür ist unsere Biologie nicht gemacht." Er spricht von irreversiblen Schäden in den menschlichen Zellen. Auch inhaltlich ist er kritisch: "Wenn ein Algorithmus meine Sätze vollendet, das macht mir Angst."

Fehler statt Perfektion

"Zum Beispiel, wie ich als Jedermann eingesprungen bin, das war kreativ. Ich habe gespürt, welche Kräfte da wirken, das kann eine Maschine nicht", leistete Schauspieler Philipp Hochmair einen Beitrag zum Diskurs "Künstliche Intelligenz versus Kreativität". Seine Welt lebe von Fehlern, nicht von Perfektion, ergänzte der Schauspieler, der während seiner Kindheit oft bei der Oma in Haag am Hausruck war und derzeit sehr gefragt ist.

Vier wesentliche Unterschiede zwischen Menschen und Künstlicher Intelligenz konstatiert der deutsche Philosoph Precht: Der Mensch sei ein emotionales Wesen, er sei fiktionsbegabt, könne sich also gedanklich in eine andere Zeit beamen, er begreife sich als Ich und verfüge über moralische Zurechnungsfähigkeit. "Roboter können Emotionen simulieren, was meistens reicht, aber sie werden noch sehr lang nichts empfinden."

Hochspezialisierte Problemlösungen, Muster erkennen und eigenständig variieren, selbstständig die Aufgabenfelder erweitern, das werde die starke KI können. Wann genau, wisse derzeit niemand. Bei der Diagnostik könne das super sein, sagt Precht, aber es werde viel Arbeit wegfallen, viele Arbeitslose geben, die sozialen Sicherungssysteme erschüttern. Deshalb fordert er ein bedingungsloses Grundeinkommen.

Wo die Grenzen sind

"Nur was ein Geschäftsmodell ist, kommt", sagt Precht und beruft sich dabei auf die digitale Entwicklung bisher. Es sei aber auch eine Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz. "Wir müssen über die Grenzen reden. Für mich sind die dort, wo Maschinen über den Wert von Menschen, über Leben und Tod entscheiden", konkretisiert der Philosoph und verweist auf Tests für selbstfahrende Autos. Bei der Programmierung geht es auch darum, ob sie bei einem Unfall eher einem Rentner, einem Kind oder einem Hund ausweichen sollen. "Der Mensch reagiert da reflexartig, nicht moralisch", benennt Precht den Unterschied und fordert eine internationale Charta gegen ethische Programmierung: "Sonst kommen wir in die Hölle."

Dass es auch in Zukunft analoge Zusammenkünfte von nachdenkenden Menschen, wie eben beim Wildshuter Feldgespräch im Stiegl-Gut geben soll, darin waren sich alle Diskutanten einig. "Erfüllter gelebt hat ein Optimist, der enttäuscht wurde, als ein Pessimist, der bestätigt wurde", sagte Philosoph Precht zum Abschluss.

Artikel von Monika Raschhofer Lokalredakteurin Innviertel m.raschhofer@nachrichten.at