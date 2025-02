Künstliche Intelligenz optimiert den Stromverbrauch in Haushalten

Künstliche Intelligenz (KI) dürfte in Zukunft eine wichtige Rolle dabei spielen, den Stromverbrauch in Einfamilienhäusern effizienter zu gestalten und damit Energiekosten zu senken sowie das Stromnetz zu entlasten. Ein innovatives Modell, das an der HTL Braunau entwickelt wurde, soll es ermöglichen, sowohl den Energieverbrauch als auch die Solarstromproduktion möglichst präzise vorherzusagen und so den Eigenverbrauch zu optimieren. Der Ausbau dezentraler Stromerzeugung wie PV und Windkraft bringt teils erhebliche Herausforderungen für das Stromnetz: Insbesondere die steigende Zahl privater Photovoltaikanlagen führt bei hoher Einspeisung immer wieder zu Netzengpässen. Eine effiziente Nutzung des selbst erzeugten Solarstroms erscheint daher immer wichtiger.

Genau hier setzt das Projekt von Markus Eder, Schüler der HTL Braunau, und seinem Betreuer Matthias Grimmer an. Ein eigens entwickeltes KI-gestütztes Modell basiere auf einem Long-Short-Term-Memory-Netzwerk (LSTM) und könne den Stromverbrauch eines Haushalts ebenso präzise prognostizieren wie die Solarstromproduktion, so die Projektanten.

"Bisherige Systeme konzentrieren sich vor allem auf die Vorhersage der Stromerzeugung. Unsere Lösung ermöglicht es hingegen, auch den Verbrauch vorherzusagen und Verbraucher sowie Energiespeicher gezielt zu steuern", sagt KI-Experte Matthias Grimmer. Das Modell nutzt verschiedene Parameter wie Wetterdaten, Sonneneinstrahlung und historische Verbrauchsmuster, um möglichst zuverlässige Vorhersagen für bis zu 24 Stunden im Voraus zu treffen. Die Testreihen zeigten eine hohe Prognosegenauigkeit, wodurch Haushalte ihren Eigenverbrauch maximieren und den Bezug von Netzstrom minimieren könnten, so die HTL. "Da wir zu Hause selbst eine Photovoltaikanlage betreiben, wollte ich eine Lösung entwickeln, um den Eigenverbrauch zu steigern und unabhängiger vom Stromnetz zu werden", sagt Markus Eder.

Die Technologie bietet nicht nur für Privathaushalte, sondern auch für Energiegemeinschaften und Unternehmen große Potenziale, um Netzüberlastungen zu vermeiden. Das Projekt zur Energieeffizienz ist im Ausbildungsschwerpunkt Coding & AI der HTL Braunau entstanden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper