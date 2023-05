Künstliche Intelligenz hilft bei Diagnostik im Spital

Die Abteilungen für Radiologie und Unfallchirurgie im Krankenhaus Braunau hätten in einer Testphase erstmals mit Unterstützung künstlicher Intelligenz (KI) gearbeitet – und damit auch ihre Diagnose verbessert, so das Krankenhaus. Hinter der Software "Gleamer" steckt ein computergestütztes System, das Lungen- und Knochen-Röntgenaufnahmen analysiert. Das System ist in der Lage, Knochenbrüche, eine Lungenentzündung, Pleura-Ergüsse sowie Raumforderungen in Brustraum und Lunge zu analysieren