Künstliche Intelligenz: Chancen für Unternehmen

BRAUNAU. Warum ist künstliche Intelligenz (KI) relevant für Unternehmen? Was sind die Auswirkungen und was heißt künstliche Intelligenz überhaupt? All diese Fragen werden am Mittwoch, 4. Oktober, beim Wirtschaftsempfang der Wirtschaftskammer Braunau beantwortet. Gastreferent ist Florian Tursky, Staatssekretär für Digitalisierung und Telekommunikation.

Die historische Entwicklung der Industrie ist geprägt von Meilensteinen: die Erfindung der Dampfmaschine, die Einführung der Elektrizität, die Erfindung des Automobils, des Computers, das Internet: Künstliche Intelligenz sei laut WK-Braunau-Obmann Klemens Steidl in diese Reihe einzuordnen. Er prophezeit: "KI wird die Welt verändern, und zwar viel schneller, als wir es heute für möglich halten." Als Unternehmerin oder Unternehmer gibt es demzufolge kein Vorbeikommen an intelligenten Systemen. Doch was ist das überhaupt? KI ist der Überbegriff für intelligente Systeme, die komplexe Aufgaben extrem schnell und präzise ausführen können. Wo Licht, ist auch Schatten: "Viele fürchten, dass KI Arbeitsplätze ersetzen wird. Aber die Realität ist komplexer: KI wird bestimmte Tätigkeiten automatisieren, was Raum für menschliche Kreativität, Innovation und strategisches Denken schafft. KI wird auch neue Arbeitsbereiche schaffen, in denen Mensch und Maschine zusammenarbeiten. Experten erwarten, dass KI mehr Arbeitsplätze schaffen als verdrängen wird", beruhigt Obmann Steidl.

Für Unternehmer sei es wichtig, sich rechtzeitig mit der KI-Entwicklung zu befassen. "Wer frühzeitig in KI investiert und Mitarbeiter darin schult, hat entscheidende Wettbewerbsvorteile. Profitiert haben in der Geschichte immer jene Unternehmen, die frühzeitig die Chancen von neuen Entwicklungen begriffen, sich damit befasst und angewendet haben. Diese Chance bietet sich jetzt", sagt WK-Bezirksstellenleiter Klaus Berer.

Staatssekretär Tursky spricht beim Wirtschaftsempfang über Strategie und Spielregeln für KI in der Wirtschaft und Gesellschaft, Erfolgsbeispiele aus der Praxis erläutert KI-Experte sowie Gründer und CEO von "FiveSquare", Hans-Peter Pichler. Hans Baldinger ist WK-Innovationsmanager und informiert über Fördermöglichkeiten für KI-Entwicklung und KI-Einsatz in Unternehmen. Der Empfang in der WK Braunau ist für Unternehmer und Interessierte. Anmeldung telefonisch unter 05-90909-3138 oder per E-Mail an veranstaltungen@wkooe.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper