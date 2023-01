Künstlergilde trauert um ihren Vorsitzenden

Der Rieder hatte 2010 den Vorsitz übernommen und die Gilde in besonnener, bescheidener Art durch das vergangene Jahrzehnt geführt. Ungezählt waren die Stunden seiner ehrenamtlichen Tätigkeit und seines Engagements um all die Verantwortlichkeiten, die diese Funktion mit sich bringt, so die Künstlergilde.

Immer um Dialog und Konsens bemüht, habe sich Walter Holzinger aus tiefster Überzeugung und kompromisslos für die Kunst und die Künstler eingesetzt. In den letzten, schwierigen Monaten habe man versucht, ihn bestmöglich zu vertreten – in seiner Funktion als zentrale Integrationsfigur der Gilde werde Walter Holzinger unersetzlich bleiben. Einen Nachruf lesen Sie am Donnerstag in der Rieder/Schärdinger Volkszeitung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper