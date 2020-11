KTM sucht MotoGP Held der Zukunft

Die KTM AG hat sich bereits im Laufe des Jahres 2020 langfristig zur MotoGP™ bekannt. Zwei Siege und mehrere Podiumsplatzierungen stellen das technische Knowhow und den Ehrgeiz vom Red Bull KTM Factory Racing-Team unter Beweis, die gesetzten Ziele zu erreichen. Ein Wunsch bleibt aktuell allerdings noch offen. Und zwar auf lange Sicht ein österreichisches Talent bis in die MotoGP™ zu begleiten – quasi den Matthias Walkner des Rundstreckensports zu finden.

In Kooperation mit Österreichs Motorradlegende Andy Meklau, der AMF (Austrian Motorsport Federation) und durch Unterstützung seitens des Projekts Spielberg wurde ein Konzept entwickelt, das im Zuge des MotoGP™-Saisonfinales in Portimao (Portugal) als "Austrian Talent Cup 2021" vorgestellt wurde. Gefahren wird der neue "Austrian Talent Cup" als KTM-Markenpokal mit der neu entwickelten KTM RC4R. Die Organisation und Durchführung übernimmt die Bad Ischler Firma BG Sportpromotion, rund um das Team von Rene Binna und Christoph Gerlach, in enger Zusammenarbeit mit KTM-Österreich-Geschäftsführer Chris Schipper. Die Fahrer werden über die gesamte Saison professionell begleitet. Dafür steht den Nachwuchstalenten Riding Coach Andy Meklau mit seinem ganzen Knowhow zur Seite, ebenso wie die rennerfahrenen Instruktoren von Projekt Spielberg am Red Bull Ring. "Österreich hat mit KTM den aktuell erfolgreichsten Motorradhersteller im Motorsport und mit dem Red Bull Ring die modernste Rennstrecke Europas. Nun gilt es diese Zutaten zusammenzuführen und für den Nachwuchs erstmalig eine Plattform auf die Beine zu stellen, wo er sich professionell messen und weiterentwickeln kann. Bisher waren Talente versteckt, nun sollen sie gefunden und ausgebildet werden", so KTM- Österreich-Geschäftsführer Chris Schipper. Weitere Details zum "Austrian Talent Cup 2021", dem Rennkalender und dem Anmeldeprozess folgen in Kürze online auf: www.austriantalentcup.at

Eckpfeiler im Überblick

6 Events in Österreich (jeweils zweitägig)

Fahrerprofil: Alter zwischen 13 und 20 Jahre

2200 Euro beträgt das Startgeld für die Saison (inklusive KTM-Raceservice)

Motorrad- & Teile-Kit werden über autorisierte, österreichische KTM-Händler bezogen

Lizenz und Versicherung über die AMF (Austrian Motorsport Federation)

Official Raceservice bei jedem Event durch KTM & GAPromotion

Anmeldung für den „Austrian Talent Cup“ online unter www.austriantalentcup.at

20 Startplätze sind für die Saison 2021 verfügbar

