Eva Priewasser hat von René Esterbauer die Geschäftsführung der Mattighofner KTM-Motorraderlebniswelt Motohall übernommen. Nach drei Jahren des Aufbaus stellt sich Esterbauer innerhalb des Konzerns einer neuen Aufgabe und übernimmt im internationalen Marketing-Team im House of Brands in Munderfing die Stelle des "Global Head of Brand Management" für GASGAS Motorräder, Trial-Bikes und Elektrofahrräder.