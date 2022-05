KTM Motohall mit mehreren Spezialangeboten zum Jubiläum

Die KTM-Motorraderlebniswelt Motohall in Mattighofen feiert im Rahmen der Aktionswoche zum internationalen Museumstag ihren dritten Geburtstag. Eine neue Sonderausstellung "137 Jahre Motorrad. 70 Jahre KTM. 30 Jahre Überholspur" lockt, am Samstag, 14. Mai, und Sonntag, 15. Mai, werden Höhepunkte wie ein Talk mit Rallye-Legende Walter Röhrl und eine exklusive Stuntshow am Vorplatz der KTM Motohall serviert.