KTM-Motohall: Bereits 50.000 Besucher

Begrüßt wurde der Besucher unter anderem durch Rallye-Dakar-Sieger Sam Sunderland und Enduro-Weltmeister Manuel Lettenbichler: Erich Friedrich aus Tirol, selbst KTM-Motorradfahrer, erhielt Blumen und einen Gutschein. Erfreut zeigte sich auch Friedrich Schwarzenhofer über die Zahl an Besuchern seit der Eröffnung. "Das ist die Bestätigung, dass die KTM-Motohall den Besuchern gefällt. Die Erlebniswelt hat sich als Ausflugsziel für die ganze Familie etabliert und bereichert nicht nur die Stadt Mattighofen, sondern die gesamte Region Mattigtal. Vom Wirt über die Kaufleute profitieren alle von der Motohall."

Er freue sich über das fulminante erste Betriebsjahr, so Geschäftsführer René Esterbauer. "Wir dürfen auf viele Highlights zurückblicken, wie unser Kinderferienprogramm im vergangenen Sommer, actiongeladene Public Viewings in unserer Event Arena oder die Teilnahme an der Langen Nacht der Museen."