KTM Fahrrad tritt kräftig in die Pedale und investiert 30 Millionen Euro

"Wir stehen vor der nächsten Stufe der Weiterentwicklung", sagte Johanna Urkauf, Geschäftsführerin von KTM Fahrrad in Mattighofen, vorgestern bei der Modellpräsentation. Der Radhersteller baut um 30 Millionen Euro in Mattighofen und in der Nachbargemeinde Schalchen aus. Das ist so viel wie noch nie.