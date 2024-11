KTM Fahrrad: „Nichts mit der KTM AG zu tun“

„In den aktuellen, sehr negativen Meldungen über die Pierer Mobility AG und auch die dazugehörige KTM AG wird leider immer wieder fälschlich die KTM Fahrrad GmbH in Verbindung gebracht“, heißt es in einer Aussendung. Seit 1992 ist die KTM Fahrrad GmbH im alleinigen Eigentum von Carol Urkauf-Chen, deshalb gibt es weder wirtschaftliche noch gesellschaftliche Verbindungen. Die negativen Nachrichten der vergangenen Tage haben „nichts mit KTM Fahrrad zu tun“, die KTM Fahrrad GmbH sei „ein finanziell gesundes Unternehmen“ mit Standort in Mattighofen, stellt das Unternehmen klar.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper