KTM: "Betriebsunterbrechung" bereits ab Donnerstag

KTM-Chef Stefan Pierer richtete sich per Videobotschaft an seine Mitarbeiter. In Funktionen, wie der Ersatzteileversorgung, Aktivitäten im Kundendienst und Vertrieb, EDV und anderen „firmennotwendigen Abteilungen“ wird mit reduzierter Mannschaft weitergearbeitet.

Pierer: "Keine Kündigungen"

Das Corona-Kurzarbeitsmodell, so Pierer, sei „extrem gut geeignet, um durch diese Krise zu gehen.“ Er versichert: „Es wird keine Kündigungen geben.“

In der Amag habe man eine „Task Force“ eingesetzt, die Informationen sammelt, Entscheidungen trifft und diese umgehend an die Belegschaft kommuniziert, so Konzernsprecher Leo Pöcksteiner. Umfassende Maßnahmen zum Schutz der Amag-Mitarbeiter seien bereits umgesetzt worden. Geschäftsreisen wurden auf ein absolutes Minimum reduziert und die Teilnahme an Veranstaltungen aller Art wurde ausgesetzt, Besuche im Werk auf ein Minimum reduziert. „Die Lage bei unseren Kunden und Lieferanten ändert sich laufend. Wir verfolgen die Situation und treffen im Rahmen unserer Lieferverpflichtungen situativ Entscheidungen“, sagt er.

Für einen Teil der Belegschaft gebe es eine Teleworkinglösung, als Produktionsbetrieb sei man aber dahingehend eher eingeschränkt. „Wir werden diese Regelung kurzfristig auf ein betrieblich mögliches Maximum erweitern und laufend Anpassungen an die Anforderungen des Betriebs vornehmen“, so Pöcksteiner. Der Innviertler Flugzeugteilehersteller FACC schickt ab Mittwoch große Teile der Belegschaft auf Betriebsurlaub.

"Zuversicht nicht verlieren"

Die Unternehmen treffe es sehr hart. „Da der Großteil der Kosten weiter bestehen bleibt und der Betrieb zugleich heruntergefahren wird, ist das für die Unternehmen die schwierigste Situation aller Zeiten. Bei vielen Einzel-, Klein- und Mittelbetrieben geht es dabei um die Existenz“, sagt WKO-Obmann Klemens Steidl, der auf zahlreiche Unterstützungsprogramme hinweist und bittet: „Wir dürfen die Zuversicht nicht verlieren.“

