KTM: 2000 Corona-Tests, fünf positiv - "Das gibt uns eine gewisse Sicherheit"

KTM hat Massen-Coronatests nach dem Betriebsurlaub angekündigt – rund 2000 Arbeiter wurden auf eine Infektion untersucht. Das Ergebnis: Fünf waren positiv. "Diese Tests geben uns eine gewisse Sicherheit, vor allem aber unseren Mitarbeitern", sagt KTM-Vorstand Viktor Sigl, der ergänzt: "Dem Produktionsstart nach der Betriebsunterbrechung stand nichts mehr im Weg." Getestet wird bei KTM auch weiterhin, wenn Bedarf besteht (zum Beispiel bei Reisenden), ob es wieder zu einem Corona-Massentest kommen wird, könne man derzeit nicht sagen, das hänge von der generellen Entwicklung ab.

KTM jedenfalls sieht wirtschaftlich gesehen positiv in die Zukunft, die Kurzarbeit mit Ende Mai zu beenden sei auch aus heutiger Sicht die absolut richtige Entscheidung gewesen, so Sigl.

Wie sieht es ein halbes Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie in anderen heimischen Unternehmen aus? Wird auch bei anderen Firmen in größerem Stil getestet?

Wir haben in Innviertler Unternehmen nachgefragt. Die Maßnahmen sind unterschiedlich: Beim Schlachtbetrieb Großfurtner und bei Hendl Huber werden Urlaubsrückkehrer auf Corona getestet, auch Hargassner hat 400 Tests nach dem Urlaub durchgeführt. Der Rieder Möbelhersteller Team 7 hat wieder Maskenpflicht im gesamten Unternehmen eingeführt, bei FACC gibt es tägliche Fiebermessungen an den Eingängen.

FACC: Pandemie gut im Griff

„Wir setzen auf tägliche Fiebermessungen, wobei wir hier alle Mitarbeiter, nicht nur Urlaubsrückkehrer miteinbeziehen. An allen Eingängen sind Messstationen installiert worden. Ebenso sind unsere Mitarbeiter verpflichtet, in stark frequentierten Bereichen wie Eingängen, Kantine usw. Masken zu tragen“, sagt Georg Horacek, Vice President Human Resources bei FACC. Zudem werden die Mitarbeiter rund um Corona-Themen und die getroffenen Maßnahmen und Vorgaben laufend informiert. Geschäftsreisen und Meetings (extern wie intern) sind auf ein absolutes Minimum reduziert. Eine Corona-Task-Force ist im Einsatz, um auf Veränderungen jederzeit schnell reagieren zu können. (jsz)

Team 7: Maskenpflicht im Unternehmen

RIED. „Wir haben schon große Sorgen gehabt, wie es mit Urlaubsrückkehrern bei uns aussehen wird“, sagt Team7-Eigentümer Georg Emprechtinger. Kroatien-Urlauber waren im Zuge der Bundesaktion getestet worden: „Alle Tests sind negativ ausgefallen“, so Emprechtinger. „Bis jetzt sind wir Gott sei Dank ohne Corona-Fall durch die Krise gekommen“, sagt Emprechtinger. Dennoch werde im Unternehmen größte Sorgfalt gewahrt: „Die Gefahr lebt, das wissen wir natürlich.“

So wurde im Unternehmen nach dem Betriebsurlaub mit 17. August die Maskenpflicht wieder eingeführt, diese gilt bis 11. September. „Innerhalb des Unternehmens sind wir alle mit Maske unterwegs, auch beim Kommen und Gehen muss der Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Wenn es möglich ist, genügend Abstand zu halten, kann auf die Maske verzichtet werden“, sagt Georg Emprechtinger. „Die Maske kann viel bewirken, wir müssen damit leben, Abstand zu halten.“ (rokl)

Hendl Huber: Rückkehrer doppelt getestet

Das Pfaffstätter Unternehmen Hendl Huber ist als Lebensmittelproduzent bisher gut durch die Corona-Krise gekommen.

In Sachen Gesundheit der Mitarbeiter wird nichts riskiert, sondern auf Nummer sicher gegangen: „Bei uns werden Reiserückkehrer sofort getestet. Seit kurzem sogar zwei Mal, weil die Inkubationszeit ja ein paar Tage länger dauern kann“, sagt Geschäftsführer Johannes Huber. Die Mitarbeiter waren und sind angehalten, nicht in Risikogebiete zu fahren, sagt Huber.

In seinem Unternehmen werden regelmäßig, heißt täglich, Corona-Tests gemacht. „Nur so kann man die Lage dauerhaft in den Griff bekommen“, ist sich Huber sicher. Dem Herbst blickt er mit dieser Strategie grundsätzlich positiv entgegen, sagt der Geschäftsführer. (mala)

Hargassner: Rasches Handeln

„Wir haben im März sehr rasch auf die Corona-Krise reagiert und die Mitarbeiter vorerst auf Urlaub und in das Homeoffice geschickt“, sagen die beiden Hargassner-Geschäftsführer Markus und Anton Hargassner auf Anfrage der OÖNachrichten. Man habe rasch ein Hygienekonzept entwickelt, um nach kurzer Zeit wieder mit der Produktion zu beginnen. Nach dem Betriebsurlaub Anfang August wurden alle Hargassner-Mitarbeiter auf das Covid-19-Virus getestet. Das Ergebnis: Zwei von mehr als 400 Tests waren positiv. Die beiden Mitarbeiter wurden isoliert, weitere Ansteckungen gab es glücklicherweise nicht. Seit dieser Woche sind auch die beiden, wieder gesunden, Mitarbeiter zurück in der Firma. Die Mitarbeiter müssen sich weiterhin an das erweiterte Hygienekonzept und Abstandsregeln halten. (tst)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.