"Kritisch denken ist immer gut"

Wenn sich die Zuständigen – also Politiker – endlich aktiv der Umwelt annehmen würden, bräuchten die Schüler nicht auf die Straße gehen, sagt Ida Berschl im Interview.

Volkszeitung: Wie oft haben Sie bereits die Schule geschwänzt, um für "Fridays for Future" zu demonstrieren?

Ida Berschl: Geschwänzt habe ich nie. Seit 25. Jänner streiken wir jeden Freitag für eine bessere Klimaschutzpolitik.

Ihr Vater ist Schuldirektor, was war seine Reaktion, als Sie ihm zum ersten Mal offenbarten, dass Sie an einer Freitagsdemo teilnehmen werden?

Er hat gemeint, wenn ich es mit meiner Schulleitung abkläre, ist es in Ordnung.

Sie wurden kürzlich für Ihr Engagement von kirchlicher Seite sogar ausgezeichnet. Warum Sie?

Ich durfte den Preis in Vertretung der vielen Jugendlichen und deren Engagement entgegennehmen.

Wird auch in den Ferien für die Zukunft demonstriert?

"Fridays for Future Linz" hat sich ein Konzept überlegt, wie wir auch in den Sommermonaten zeigen können, dass wir uns für Klimaschutz einsetzen und nicht aufgegeben haben, jedoch nicht an die Heimatstadt gebunden sind und dies auch im Urlaub oder im Ausland tun können. "Fridays for Future Linz" ruft darum zur Teilnahme an den Klima-Mahnwachen auf. Die Idee ist sehr einfach: Man stellt/setzt/legt sich mit einem selbstgemalten Schild oder einem ähnlich gut erkennbaren Zeichen irgendwo auf dieser Welt auf einen im besten Fall öffentlichen Platz, für wie lange ist jedem selbst überlassen, und macht ein Foto von sich. Dieses Foto postet man auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag #klimamahnwache oder #climatevigil, tagged außerdem "Fridays for Future Linz", damit wir das Bild in unsere Stories aufnehmen können. Im September starten wir dann wieder voller Energie neu durch. Denn wir haben unser Ziel sicher nicht aus den Augen verloren!

Was war für Sie ausschlaggebend, sich diesen Schüler-Demos anzuschließen bzw. sich für diese sogar zu engagieren?

Es sind einige Ereignisse zusammengekommen. Unter anderem, dass wir uns im Geografieunterricht intensiver mit dem Klimawandel beschäftigt haben.

Diese Demonstrationen laufen nun bereits ein halbes Jahr. Was wurde konkret erreicht?

Schüler haben durch die wöchentlichen Demos einen direkten Zugang zu der Klimaproblematik und politischem Aktivismus. Das gibt vielen Jugendlichen den Anstoß sich aktiver mit politischen Themen auseinanderzusetzen und kritischer zu denken. Außerdem ist die Klimakrise so präsent in den Medien und in der Politik wie noch nie.

Gibt es eigentlich auch Jugendliche, die diese Demos ablehnen?

Bestimmt.

Was antworten Sie Gleichaltrigen, die lieber lernen, also zur Schule anstatt auf die Straße zu gehen?

Jede/r soll das machen, was sie/er für richtig hält. Ich bin aber überzeugt, dass ich bei den Streiks viel gelernt habe.

Sind Sie politisch aktiv?

Ja.

Sie sind 18, wären Sie bereit, politische Verantwortung in Ihrer Heimatgemeinde zu übernehmen?

Nein.

Sie haben vor wenigen Tagen maturiert. Wie vertragen sich Demonstrieren und Maturieren?

Hat gut funktioniert – war aber eine stressige Zeit. Ich bin froh, dass ich die Matura hinter mir habe.

"Fridays for Future" hat enormes Echo erzielt, war also mehr als erfolgreich. Sollte sich die Jugend nicht in noch viel mehr Bereichen, in denen politisch nichts weitergeht, engagieren?

Informiert sein und kritisch denken ist immer gut. Engagement sollte eigentlich aufgrund der vom Volk gewählten Vertreter gar nicht erst nötig sein. Ich finde Entscheidungsträger sollten sich mehr engagieren, dass die Jugend wieder zur Schule gehen kann.