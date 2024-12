Krise: Weihnachts-, aber keine Partystimmung in der Gastronomie

Gegessen und getrunken werde nach wie vor, sagt Thomas Mayer-Stockinger, oberösterreichischer Wirtesprecher. Der Gastronomie gehe es daher den Umständen entsprechend gut, sie sei eben "der Fels in der Brandung in dieser wirtschaftlichen Situation". Die Firmen verzichten in der Regel auch in wirtschaftlich angespannten Situationen nicht auf ihre Weihnachtsfeiern.