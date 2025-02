Krise als Chance: "Pflegeberufe sind hoch im Kurs"

"Ja, der Beruf ist fordernd, aber nicht überfordernd. Er ist sinnerfüllt, wertschätzend, es ist ein Dienst am Menschen" – wenn Christine Weinberger über den Pflegeberuf spricht, dann wird schnell klar: Diese Frau hat den richtigen Weg für sich gefunden. Seit 17 Jahren ist sie in der Pflege tätig, als Quereinsteigerin aus der Gastro kam sie über das AMS auf die Idee, sich in diese Richtung umschulen zu lassen. Eine Entscheidung, die sie nicht bereut hat. "Ich wünsche mir, dass die vielen Vorurteile und Ängste, die falschen Bilder über den Pflegeberuf endlich verschwinden. Wir werden hier zur Familie von Leuten, bekommen viel Unterstützung und sind nicht alle kurz vorm Burn-out", sagt sie.

Adelheid Burtscher Zauner (FS Mauerkirchen), Karin Altmüller (SHV), Stefan Seilinger (AMS)

Vorurteile abzubauen und Menschen auch die Augen für die vielen Chancen im Pflegebereich zu öffnen, ist ein Ziel, das das AMS Braunau gemeinsam mit dem Sozialhilfeverband und den Ausbildungsstätten im Bezirk vor Augen hat. "Gerade in der derzeitigen Krise, aber nicht nur in Krisenzeiten ist es wichtig, Ausbildungen in diesem Bereich bekannter zu machen", sagt der stellvertretende AMS-Leiter Stefan Seilinger. SHV-Geschäftsführerin Karin Altmüller betont: "Wir bieten krisensichere Arbeitsplätze." Gefragt ist vor allem diplomiertes Pflegepersonal, aber auch Pflegefachassistenten. Derzeit sind rund 75 Betten von 580 im Bezirk leer, weil zu wenig Personal da ist. "Das liegt aber nicht an einer hohen Fluktuation der Mitarbeiter, die Mehrheit bleibt erhalten. Es liegt an den höheren Pflegestufen und dem daraus resultierenden Bedarf an mehr Personal", stellt sie klar. Dankbar ist sie für die gute Zusammenarbeit mit AMS und den Ausbildungsstätten, darunter die Landwirtschaftliche Fachschule Mauerkirchen. "Das Angebot ist breit gefächert und bietet einen ausgezeichnete Möglichkeit zur Umschulung", sagt Direktorin Adelheid Burtscher-Zauner.

Ausbildungsmöglichkeiten im Bezirk Braunau

Pflegefachassistent(in) – PFA

Führen eigenverantwortlich angeordnete Pflegemaßnahmen durch. Ausbildungsdauer: 2 Jahre Vollzeit, Start im Herbst jedes Jahres, Mindestgehalt 2804 Euro plus Zuschläge (brutto), Ausbildungsort: TAU-Kolleg Braunau, auch als vierjährige Lehre möglich

Fachsozialbetreuer(in) für Altenarbeit – FBS-A

Kümmern sich um ganzheitliche Versorgung der Bewohner. Ausbildungsart Teil- und Vollzeit möglich. Teilzeit: 2,5 Jahre in der SOB Mauerkirchen, Vollzeit: 15 Monate in der LWBFS Mauerkirchen, Start im Herbst, Mindestgehalt 2804 Euro plus Zuschläge (brutto)

Pflegeassistent(in) – PA

Unterstützen bei täglicher Körperpflege. Ausbildung in Teilzeit (2 Jahre) in der SOB, Vollzeit (12 Monate) in der LWBFS Mauerkirchen, Mindestgehalt 2607 Euro brutto plus Zuschläge; auch als dreijährige Lehre möglich

Heimhelfer(in) – HH

Unterstützen bei Basispflege, Mindestgehalt 2528 Euro brutto plus Zuschläge, Ausbildungsart Teilzeit (sechs Monate) in der LWBFS Mauerkirchen

Zwei Info-Veranstaltungen

Meet & Greet im Seniorenzentrum Eggelsberg, 27. Februar, jederzeit zwischen 15.30 und 19.30 Uhr; Infoabend am 27. März, 18 Uhr, LWBFS Mauerkirchen

