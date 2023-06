Krimineller wollte Seelsorgerin für seine Zwecke nutzen

Prozesse wegen Suchtgifthandels stehen im Landesgericht Ried mehr oder weniger an der Tagesordnung. Wegen dieses Tatbestandes mussten sich vor kurzem zwei Angeklagte im Landesgericht Ried verantworten. Der Ablauf der Tat war in diesem Fall allerdings ungewöhnlich und kurios. Sowohl der 37-jährige Hauptangeklagte als auch der 30-jährige Mittäter waren Ende 2022 in der Justizanstalt Suben inhaftiert. Der 37-Jährige hat zahlreiche Vorstrafen und wurde zuletzt wegen Vermögensdelikten zu sechs Jahren Haft verurteilt. Hinter den Gefängnismauern der Justizanstalt dürfte der Beschuldigte einer Pastoralassistentin offenbar schöne Augen gemacht haben. Diese schmuggelte dem Angeklagten mehrere Handys ins Gefängnis. "Der Angeklagte hat der Frau über einen längeren Zeitraum schöne Augen gemacht und ihr gesagt, dass er sich bei ihr revanchieren möchte und er ihr an die Privatadresse ein Paket, unter anderem mit einer Swarovski-Kette, schicken wird. Außerdem hat er angekündigt, dass sich in diesem Paket fünf Schachteln Menthol-Zigaretten befinden würden", sagt Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried.

"Faktor Zufall" als Verhängnis

Diese Zigaretten hätte der inhaftierte Beschuldigte auf illegalem Wege von der Seelsorgerin erhalten sollen. Allerdings spielte offenbar der Faktor "Zufall" dem Straftäter nicht in die Karten. Das Paket, bei dem der Namen der Empfängerin fehlte, landete nicht bei der Seelsorgerin daheim, sondern bei einer anderen Person. So kam die Polizei ins Spiel, denn es stellte sich heraus, dass sich in den verschweißten Zigarettenschachteln rund 250 Gramm Cannabisharz befanden.

Auch der versprochene Schmuck befand sich mit der Nachricht "Danke, dass ich dich habe. Ich liebe dich" in der Sendung. "Nachdem es keinen Absender und keinen Namen des Empfängers gab, waren intensive und aufwendige Ermittlungen der Polizei notwendig. Durch eine sehr gute kriminalistische Arbeit der Polizei Suben kam man schließlich auf die Namen des Angeklagten und der Pastoralassistentin, die allerdings von den Drogen nichts gewusst haben dürfte. So nahmen die Dinge ihren Lauf. Der 37-Jährige ist ein typischer Betrüger. Er hat der Seelsorgerin Gefühle vorgegaukelt und ihr ein schönes Leben nach seiner Zeit in Haft versprochen", sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Nachdem das Paket mit den Drogen offensichtlich nicht ankam, wurde der 37-Jährige nervös. Er beauftragte einen 30-jährigen Mithäftling und Mitwisser, dass er eine Bekannte kontaktieren soll, damit diese die Suche nach dem fehlenden Paket mit dem Suchtgift aufnimmt. Da die Polizei zu diesem Zeitpunkt bereits ermittelte, wurde auch gegen den 30-Jährigen Anzeige erstattet und im Anschluss Anklage erhoben.

Zwei Jahre unbedingte Haft

Der missglückte Drogenhandel brachte dem Duo jetzt empfindliche Verlängerungen des Gefängnisaufenthalts ein. Der Hauptangeklagte wurde zu zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt, der 30-Jährige kam mit acht Monaten unbedingter Haft davon.

Für die Pastoralassistentin hat vor allem der Schmuggel der Mobiltelefone ein empfindliches Nachspiel. "Die Frau hat ihren Job verloren. Zudem droht ihr ein Verfahren wegen Amtsmissbrauchs", sagt Ebner.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

