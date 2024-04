Kriminalität 2023: Zahl der Delikte in Schärding und Braunau angestiegen

Mehr als 7500 Gerichtsdelikte wurden von der Polizei im Innviertel im vergangenen Jahr 2023 an die Staatsanwaltschaften angezeigt. Während in den Bezirken Schärding und Braunau die Straftatenanzahl um 8,4 bzw. 2,5 Prozent gestiegen ist, wurde im Bezirk Ried ein leichter Rückgang von 2,7 Prozent verzeichnet. Diese Zahlen wurden kürzlich von der Polizei anlässlich der Kriminalstatistik 2023 veröffentlicht. Diese zeigt, dass die Gesamtkriminalität in Oberösterreich um mehr als sieben Prozent gestiegen ist. Die Aufklärungsquoten in den Bezirken Braunau und Ried veränderten sich kaum und blieben im Vergleich zu 2022 bei rund 63 Prozent stabil. Eine Steigerung ergab sich jedoch im Bezirk Schärding. Dort konnten 2023 knapp fünf Prozent mehr Fälle als im Vorjahr aufgeklärt werden. Die Quote lag bei rund 62 Prozent, oberösterreichweit bei 59,4.

Cybercrime: Hohe Dunkelziffer

"Dazu muss angemerkt werden, dass Oberösterreich eine der höchsten Aufklärungsquoten im Bundesländervergleich hat", sagt Herbert Kirchberger, Kriminaldienstreferent und stellvertretender Bezirkspolizeikommandant in Schärding. "Damit kann man sagen, dass das Innviertel trotz seiner Grenzlage zu den sichersten Regionen in Österreich gehört." Generell sei laut Polizei ein Anstieg bei Delikten gegen fremdes Vermögen und gegen Leib und Leben zu verzeichnen.

Nach wie vor stellt die Beamten aber auch das Thema Cybercrime vor Herausforderungen. Die Zahlen hätten sich dort auf einem sehr hohen Niveau eingependelt. "In diesem Deliktsbereich kann man aber von einer sehr hohen Dunkelziffer ausgehen. Die Gründe dafür sind unterschiedlichster Art", sagt Kirchberger. Einerseits werde oft aus Schamgründen keine Anzeige erstattet, andererseits seien die Schadenshöhen für den Einzelnen sehr gering, weshalb keine Anzeigen folgten, so Kirchberger. "Im Gegensatz gibt es aber auch Einzelfälle mit Schadenssummen von mehr als fünf Millionen Euro. Hier können sich die Ermittlungen über Monate oder sogar Jahre erstrecken." Der Bezirk Schärding verfüge daher laut Kirchberger über eine sehr große Zahl an ausgebildeten Cybercrime-Ermittlern. Die Ermittlungen in diesem Deliktsfeld seien meist sehr umfangreich und herausfordernd. Oftmals würden die Beamten aufgrund der Internationalität der Täterschaften auf juristische Hürden stoßen. "Irgendwann wird es faktisch unmöglich oder ist es nicht mehr verhältnismäßig, Ermittlungen in afrikanischen Ländern oder im asiatischen Bereich durchzuführen", sagt Kirchberger. (vabe)

