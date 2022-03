Kriminal-Dinner im Lift-Lokal

St. Johann am Walde wird am 7. Mai ab 18.30 Uhr zum "Tatort", an dem es für Veranstaltungsbesucher bei kulinarischem Genuss zu "ermitteln" gilt.

Schauplatz für "Mord und Tod – Die 3 von der Zapfsäule" ist das Skilift-Lokal, das Wirtsteam serviert ein Menü. Die "Polizei" tappt bei der Aufklärung eines "Mordes" im Dunkeln und benötigt die Unterstützung des Publikums. Weitere Infos und Karten gibt es auf www.das-kriminal-dinner.de