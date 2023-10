Kriechmayr, Kraft & Co: ÖSV-Stars wurden im Innviertel eingekleidet

"Die Einkleidung ist ein besonderer Tag für uns alle. Sie ist ein symbolischer Start in die hoffentlich erfolgreiche Saison", sagte ÖSV-Chefin Roswitha Stadlober am Samstagvormittag in Weng im Innkreis (Bezirk Braunau). 390 Athleten aus zehn Sparten – von den Stammgästen im Nationalkader Vincent Kriechmayr und Marco Schwarz bis zum Nachwuchs – haben sich dort die neue Renn- und Trainingsbekleidung abgeholt. Zwei Wochen vor dem Ski-Weltcup-Auftakt hat der Österreichische Skiverband die neuen Outfits für die anstehende Wettkampfsaison in Salzburg präsentiert, einen Tag danach fand die Ausgabe der Kleidung erstmals beim Innviertler Heiztechnikspezialisten Hargassner statt.

Das ÖSV-Skisprungteam Bild: Hargassner/EXPA/Stefanie Oberhauser

In den Hallen des Biomasseheizkessel-Herstellers ging es am Samstag heiß her. Bei der ÖSV-Einkleidung war Logistik gefragt, genau nach Plan wurden mehr als 20.600 Bekleidungsteile, darunter Anzüge, Helme, Mützen, für Athleten und Betreuer ausgegeben, anschließend wurden in fünf aufgebauten Fotostudios Werbefotos geschossen. Das neue "Dienstgewand" für die Sportler dominiert in den Farben Burgunderrot, Sanddrift und Blau-Schattierungen. "Das übergeordnete Thema bei der Bekleidung ist klar die Funktionalität. Die Ansprüche sind je nach Sparte völlig unterschiedlich. Aber natürlich ist auch die Optik wichtig, zumal wir viele junge Leute haben, denen ein modisches Erscheinungsbild wichtig ist", sagte Mario Reiter, ÖSV-Marketing-Leiter und ehemaliger Skirennläufer.

Manuel Feller und Cornelia Hütter bei der Outfit-Präsentation in Salzburg. Bild: APA/EXPAJohann Groder

Das Innviertel ist auf den ersten Blick nicht unbedingt für den Wintersport bekannt, auf den zweiten sehr wohl. Sei es die Skifirma Fischer, der Sportbekleidungshersteller Löffler oder der Gastgeber Hargassner als Hauptsponsor des ÖSV Skisprung-Teams: "Obwohl wir uns hier am Rande der Alpen bewegen, gibt es offensichtlich ganz viel Bezug zum Wintersport. Viele ÖSV-Ausstatter sind aus Oberösterreich. Diese enorme Wirtschaftskraft ist beeindruckend", sagt Reiter.

Verbindung zum Skispringen

Unter den Athletinnen war auch die junge Adlerin Julia Mühlbacher. Das Skisprung-Nachwuchstalent aus Schalchen und Philipp Aschenwald sind Markenbotschafter von Hargassner. Die Brüder Markus und Anton Hargassner jun. haben zum Skispringen eine besondere Verbindung. Ihr Vater und Firmengründer Anton Hargassner ist gebürtiger Höhnharter, in der Nähe der Sprungschanze aufgewachsen und in jungen Jahren sogar gesprungen. "Dadurch waren wir von klein auf an der Schanze", sagt Anton jun.

Die Versandhallewurde zur Einkleidungshalle. Bild: Hargassner/EXPA/Stefanie Oberhauser

Die ÖSV-Stars in Weng, das ist auch für Bürgermeister Gerhard Wiesner ein besonderes Ereignis: "Dass wir dank Hargassner so ein Event in der Gemeinde haben, ist schon besonders. Ich verfolge den Skisport, sofern es die Zeit erlaubt, intensiv. Die Athleten hier zu treffen, war eine einmalige Gelegenheit", sagt Wiesner, der vor allem Marco Schwarz die Daumen drückt. In wenigen Tagen werden die Wintersportler ihre Outfits auf der Piste präsentieren. Der Skiweltcupauftakt in Sölden findet am letzten Oktoberwochenende statt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Marina Mayrböck Redaktion Innviertel Marina Mayrböck