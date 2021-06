Kreuzfahrten wieder möglich

Seit März 2016 führen fünf A-Rosa Donauschiffe ihre Ein- und Ausschiffungen in Engelhartszell durch. "Die Ein- und Ausschiffungen der A-Rosa-Schiffe bedeuten nicht nur mehr Anlegungen, sondern auch mehr Wertschöpfung für Engelhartszell und die Region", sagt Karin Wundsam, Obfrau der Werbegemeinschaft Donau Oberösterreich.

"Viele Gäste – insbesondere aus Deutschland – reisen mit dem eigenen Pkw an. Sie kommen eine Nacht früher oder bleiben eine Nacht länger, kaufen ein, gehen etwas essen oder trinken, besuchen Sehenswertes oder machen einen Ausflug. Auch die Besatzung der Schiffe nutzt das örtliche Angebot, wie zum Beispiel Einkaufsmöglichkeiten oder Frisörbesuche", so Wundsam. Bei A-Rosa sei man hocherfreut über die 90-prozentige Auslastung bei der ersten Donaukreuzfahrt und freue sich, endlich wieder auf der Donau unterwegs sein zu können.

Die erste Fahrt beim "Neuanlauf" ist bis Bratislava vorgesehen. Am Schiff gilt die 3-G-Regelung, und die Gäste sowie das Personal werden alle drei Tage getestet. Zugewiesene Tische, die während der gesamten Reise für die Gäste gleich bleiben, sowie die Einbahnregelung beim Buffet sollen in Corona-Zeiten zusätzliche Sicherheit an Bord gewährleisten.