Kreuze, Marterl und Kapellen

Werner Ohnesorg, pensionierter HTL-Lehrer aus Ried, ist Fotograf aus Leidenschaft, sein Spezialgebiet sind Kleindenkmäler, die er in Szene setzt.

Unsere Kultur sei bis heute zutiefst christlich-katholisch geprägt, und damit auch vieles in der Kulturlandschaft mit verschiedenen Erscheinungsformen: Weg- und Flurkreuze, Feldkreuze, Wetterkreuze, Arma-Christi-Kreuze, religiöse und profane Erinnerungstaferln, Gedenksteine, Bildstöcke, Marterl, kleine und größere Kapellen. Einige sind versteckt im Gelände, andere wieder finden sich an prominenter Stelle, besondere Plätze anzeigend, so Ohnesorg.

Historische Kleindenkmäler, oft hunderte Jahre alt, begegnen einem genauso wie Erinnerungstafeln aus jüngster Zeit. Viele werden sorgsam gepflegt, manche nicht mehr beachtet, fallen dem Vergessen anheim, verfallen. Eindrücke vermittelt eine Ausstellung, die am 27. Jänner um 19 Uhr im Volkskundehaus eröffnet wird. Anmeldung unter kultur@ried.gv.at oder Tel.: 07752/901-302.