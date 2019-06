Kreisverkehr gegen "Stau-Plage"

Kräftiges Wirtschaftswachstum in den vergangenen Jahren, einhergehend mit dichtem Verkehrsaufkommen und Behinderungen beim Einbiegen – rund 14.000 Fahrzeuge pro Tag sind auf der B143 unterwegs, nun soll im Ortszentrum von Aurolzmünster ein Kreisverkehr errichtet werden. Der nötige Platz ist durch den Ankauf von Immobilien bereits geschaffen.

Der Baubeginn ist per heutigem Dienstag vorgesehen, die Fertigstellung per 2. September. "Die verkehrliche Situation rund um den Kreuzungsbereich der B143 Hausruckstraße, der L510 Weilbacher Straße und der L1083 Mehrnbacher Straße ist aus Sicht der Verkehrssicherheit nicht zufriedenstellend. Mit der künftigen Kreisverkehrslösung sollen die Abbiegemanöver für alle Verkehrsteilnehmer sicherer gestaltet werden und darüber hinaus der Verkehr effizienter fließen", so Landesrat Günther Steinkellner.

Gebaut wird ein vierarmiger Kreisverkehr samt Querungshilfen für Fußgänger. "Wir investieren rund 710.000 Euro."

