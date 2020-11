Der neuerliche Lockdown hinterlässt auch im regionalen Handel seine Spuren. Die Geschäfte müssen geschlossen bleiben, das Kaufverhalten der Kunden ändert sich. Viele Unternehmen im Innviertel haben schnell reagiert und beschreiten nun gänzlich neue Wege. Auch um das bevorstehende Weihnachtsgeschäft nicht an Onlineriesen zu verlieren, sind die Händler kreativ geworden. Der Lederwaren-Shop "Bautenbacher – Bags and more" aus Braunau bietet etwa Beratungen über Whatsapp-Videokonferenzen an.