Kranker Hund wurde Besitzer unter Behördenaufsicht abgenommen

Ein laut Tierschützern verwahrloster Schäferhund wurde seinem Besitzer abgenommen und dem Tierschutzhof der Pfotenhilfe in Lochen übergeben. Eine aufmerksame Tierfreundin hatte in Braunau einen Mann mit einem sehr dünnen, hinkenden Schäferhund voller Hautekzeme und kaum Fell angesprochen, dass dieser dringend zu einem Tierarzt müsse, so die Pfotenhilfe zur Vorgeschichte.

Der Mann habe jedoch nur gesagt, dass man ihn in Ruhe lassen solle. Die Frau sei dem Mann bis zu dessen Auto gefolgt und habe den Hund und das Pkw-Kennzeichen fotografiert. Die kontaktierte Pfotenhilfe informierte die Tierschutzbehörde, welche Auflagen zur dringenden medizinischen Behandlung des Schäferhundes gemacht habe. Dem sei der Halter nicht im geforderten Ausmaß nachgekommen. Der Mann sei schließlich behördlich aufgefordert worden, den siebenjährigen Schäferrüden sofort an den Tierschutzhof Pfotenhilfe abzugeben. "Nach kurzem Widerstand" sei das Tier dann unter behördlicher Aufsicht vor Ort übernommen worden.

Dieser Artikel aus unserem Archiv könnte Sie auch interessieren: Ein Problemhund in Ried, für den es keine Lösung gibt (OÖNplus)

"Massiver Fellverlust, abgemagert und geschwächt"

"Der Hund war neben dem massiven Fellverlust schon sehr abgemagert und geschwächt. Seine stark entzündete Haut juckte so sehr, dass er sich ständig kratzte. Das Tier war ein erbarmungswürdiges Häufchen Elend, und wir mussten ihm dringend helfen", so Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. Der Tierarzt habe festgestellt, dass es sich um die schmerzhafte, entzündliche Hauterkrankung Demodikose handelt, die durch Milben verursacht wird. Der Schäferhund müsse regelmäßig mit Milbenmittel behandelt und Spezialshampoo gewaschen werden. Mit energiereichem Futter versuchen die Tierpfleger, sein Gewicht langsam zu erhöhen.

Der Schäferhund leide zuchtbedingt auch unter starker Arthrose und werde dagegen ständig behandelt. Das Fell sprieße bereits wieder, und das Tier sehe schon deutlich besser aus. "Aber mir ist unbegreiflich, wie man ein Familienmitglied über lange Zeit derart leiden lassen kann. Und ich verstehe auch nicht, warum das niemand schon früher angezeigt hat", so Stadler.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper