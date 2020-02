Krankenhaus Ried: Künftig ambulante Reha möglich

Er sieht das Rieder Spital als Schwerpunktkrankenhaus gestärkt, das bringe für die gesamte Region Innviertel Vorteile mit sich.

Rund 1500 Personen arbeiten im Rieder Krankenhaus, etwa 1300 davon sind hier angestellt. Etwa 36.000 stationäre und 105.000 ambulant behandelte Patienten wurden 2019 aufgenommen. Das zeige, dass "der Trend zum Ambulanten eingeleitet" sei. Daher sei es geplant, künftig in Ried auch ambulante Rehabilitationsmöglichkeiten anzubieten – etwa für Kardiologie, Onkologie, Psychiatrie und Orthopädie. Die Vorteile liegen vor allem darin, dass die Patienten dadurch rascher wieder an den Alltag und seine Herausforderungen herangeführt werden, wie Johann Minihuber sagt.

Durch die Einführung der "Gesundheitsnummer" 1450 – unter dieser Nummer werden medizinische Ratschläge erteilt – hofft man im Krankenhaus Ried auch auf Entlastung: "Wir hoffen auf Verbesserung, sodass die Menschen rascher die richtige Behandlungsstufe in Anspruch nehmen."

Zusammenarbeit sei auch mit den beiden weiteren Innviertler Krankenhäusern geplant, kündigt der neue Geschäftsführer an. So soll in Ried eine psychiatrische Ambulanz der Stammabteilung des Braunauer Krankenhauses eingerichtet werden. Und eine dislozierte Augen-Tagesklinik soll in Schärding von Ärzten des Rieder Krankenhauses betreut werden.

Neubau für Ausbildung

Medizinische und Pflegeausbildung sei auch künftig ein wichtiges Anliegen. Der Rieder FH-Lehrgang Gesundheitsberufe werde durch einen Neubau des Ausbildungsbereiches aufgewertet. "Das Projekt wird derzeit geprüft, im Mai oder Juni sollte die Entscheidung fallen", sagt Johann Minihuber. Von den 1300 Angestellten im Krankenhaus Ried entfallen rund 50 Prozent auf den Pflegebereich. Es sei zu befürchten, dass der Mangel an Pflegekräften auch auf den Krankenhausbereich übergreife.

Bestmögliches bei Krebs

Die Behandlung von Krebspatienten hat im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried einen hohen Stellenwert. Das Spital ist Teil des Tumorzentrums Oberösterreich – ein interdisziplinäres Gremium mit Spezialisten aus verschiedenen medizinischen Fächern aus ganz Oberösterreich (Tumorboard), das onkologische Behandlungen aufeinander abstimmt.

"Durch die Abstimmung im Tumorboard und im Tumorzentrum Oberösterreich können wir immer die bestmögliche Therapie anbieten", sagt Ernst Rechberger (Bild), Leiter der Inneren Medizin I am Rieder Krankenhaus. Er wies am Weltkrebstag am vergangenen Dienstag darauf hin, dass – Früherkennung vorausgesetzt – 50 Prozent aller Krebspatienten geheilt werden können. Daher seien Vorsorgeuntersuchungen sinnvoll. Auch ein gesunder Lebensstil kann dazu beitragen, die Gesundheit zu erhalten.

Zwar seien nicht alle Faktoren von uns beeinflussbar, ob wir an Krebs erkranken oder nicht – aber zum Beispiel das Rauchen oder die Entscheidung, was und wie viel wir essen und wie viel Alkohol wir trinken, haben bedeutenden Einfluss. Auch Bewegung und Sonneneinfluss kann sich auswirken.

Rat zur Vorsorgeuntersuchung

Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von Krebs werden empfohlen: Bei Frauen etwa zur Erkennung von Brustkrebs oder Gebärmutterhalskrebs, für Männer zur Erkennung von Hodenkrebs oder Prostataerkrankung. Auch die Vorsorge zur Vermeidung von Dickdarmkrebs wird ab 50 empfohlen, Hautauffälligkeiten können selbst beobachtet werden.

