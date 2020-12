Krankenhaus Braunau wurde ausgezeichnet

"Wenn wir von 40.000 Unternehmen zum besten Prozent, also zu den besten 400 zählen, dann ist das ein sehr schönes Ergebnis für uns", sagt Erwin Windischbauer, Geschäftsführer des Krankenhauses.

"Gerade in diesen schwierigen Zeiten arbeiten sehr viele Mitarbeiter tagtäglich am Limit. Sie erbringen wirklich eine herausragende Leistung, die man gar nicht hoch genug schätzen kann", so der ärztliche Leiter, Primar Johann Schöppl. "Auch diese Auszeichnung ist für uns zum einen eine Bestätigung dafür, dass wir uns sehr intensiv um ein gutes Arbeitsklima bemühen. Und die motiviert uns, die Arbeitsbedingungen weiter zu optimieren", sagt Pflegedirektorin Sandra Kaufmann. Mit über 700.000 aggregierten Daten in ganz Österreich gelte "Leading Employers" als die umfassendste Studie ihrer Art zum Thema Arbeitgeberqualitäten. Mehr als 40.000 Unternehmen, in sämtlichen Branchen und Regionen Österreichs, seien beleuchtet worden, das "obere" eine Prozent konnte sich in die "Leading Employers" einreihen.