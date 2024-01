Krankenhaus Braunau tritt dem Tumorzentrum Oberösterreich bei

Mit der Mitarbeit bei diesem landesweiten Netzwerk aller Spitäler kann auch bei seltenen Krebserkrankungen eine optimale wohnortnahe Versorgung sichergestellt werden. "Egal wo man in Oberösterreich zu Hause ist – durch die Vernetzung der Spitäler im OÖ Tumorzentrum soll eine spitzenmedizinische und gleichzeitig wohnortnahe Betreuung garantiert werden. Durch unseren Beitritt wollen wir diese optimale Versorgung für unsere Patienten im Krankenhaus St. Josef in Braunau auch bei seltenen Krebserkrankungen sicherstellen", sagt Primar Florian Roitner, Abteilungsleiter der Inneren Medizin 2 im Krankenhaus Braunau.

Mit dem oberösterreichischen Tumorzentrum könne man auf Spezialisten in allen Mitgliedskrankenhäusern zugreifen. Die Behandlung erfolge dann aber "wenn möglich weiterhin bei uns im Krankenhaus Braunau", sagt Roitner.

Individuelle Behandlungspläne

Die Erfolge in der Krebsforschung in den vergangenen Jahren hätten zu einer zunehmenden Spezialisierung in der Onkologie geführt. Für eine optimale Behandlungsqualität sei es heutzutage notwendig, individuelle Behandlungspläne für alle Patienten zu erarbeiten.

Durch die Vernetzung der medizinischen Experten kann Onkologiepatienten über Spitalsgrenzen hinweg die bestmögliche Versorgung gewährleistet werden. Grundlage für die Behandlung sind 60 Leitlinien des Tumorzentrums.

Mehr Infos dazu unter www.tumorzentrum.at

