Krankenhaus: 50 Prozent weniger Gasverbrauch

Seit dem Jahr 2012 ist das Braunauer Spital Klimabündnis-Partner – und seither konnte das Haus seinen Erdgasverbrauch um 50 Prozent senken, zudem wird um 40 Prozent weniger Wasser verbraucht.

Es seien viele Maßnahmen gesetzt worden, so Markus Plunger, der technische Leiter des Krankenhauses Braunau. Eine erster wesentlicher Schritt weg vom Gas erfolgte 2017 mit dem Einbau einer eigenen Pelletsheizung. 2013 wurde die erste Photovoltaik-Anlage errichtet, heuer eine neue, effizientere Kältemaschine eingebaut. Zu geringerem Energieverbrauch tragen auch der neue Gaskessel, hocheffiziente Zirkulations- und Umwälzpumpen, LED-Beleuchtung und ein neues Dampfversorgungskonzept bei, so das Krankenhaus. Der neue Bauteil 10, der 2024 in Betrieb gehen soll, wird als "Green Building" errichtet, bei dem 25 Prozent Energie im Vergleich zur Bauordnung bei Neubauten eingespart werden. Kernstück ist eine hocheffiziente Kreislaufverbund-Wärmerückgewinnung bei den Lüftungsgeräten: Bei der Wärmerückgewinnung wird mit der Wärme bzw. Kühle der Abluft, also der verbrauchten Luft, die zugeführte frische Luft im Winter aufgewärmt und im Sommer gekühlt.

Die Anlage beim Bauteil 10 werde einen Wirkungsgrad von 75 Prozent aufweisen, besonders leistungsfähig ist das System bei Übergangstemperaturen. Im Krankenhaus Braunau fließe ausschließlich "grüner Strom": zertifizierter Ökostrom. "Wir kaufen mit dem Umweltzeichen 46 ein. Die Herkunftsnachweise stammen zu 100 Prozent aus Österreich", so Plunger.