Kraiburg Austria: Runderneuerer startet Digitalisierungsoffensive

Das Unternehmen mit Sitz in Geretsberg beschäftigt knapp 350 Mitarbeiter.

Kraiburg Austria mit Sitz in Geretsberg habe die Umsetzung einer umfassenden Digitalisierungsstrategie gestartet, so das Unternehmen, das als Spezialist für Anwendungen und Verfahren bei Reifen gilt. Basis ist eine zweijährige Planungs- und Konzeptphase. Ziel ist, den Kundennutzen weiter zu optimieren und die Effizienz des Serviceangebotes zu steigern. "Die Digitalisierungsmaßnahmen helfen dabei, die Qualität unseres Leistungsspektrums nachhaltig zu sichern. So können wir uns künftig noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden, die Runderneuerer, ausrichten", sagt Geschäftsführer Stefan Mayrhofer.

Als Grundlage für die Entwicklung der Digitalisierungsstrategie habe ein Modell gedient, das herausfinden sollte, ob die bisher eingesetzten Software-Module die wirklich passenden für den jeweiligen Geschäftsbereich seien. Es folgte eine Reihe interner Workshops, um aus den gewonnenen Erkenntnissen Maßnahmen ableiten zu können. Derzeit befinde sich Kraiburg mitten in der Umsetzungsphase. Dazu gehöre zum Beispiel die Sicherung einer höheren Qualität im Ablagesystem. "Damit steigern wir nicht nur die Effizienz", so Johannes Lackner, Bereichsleiter Innovation und IT. "Wir schaffen auch eine Vorstufe, um künftig mithilfe von KI geplante Projekte und Daten zielgerichtet filtern zu können."

Wiederkehrende Routineaufgaben in der Verwaltung werden in Zukunft zentral digital gesteuert und gesichert. Automatisch generierte Dashboards sollen täglich alle wichtigen Betriebsdaten erfassen, von Auftragsdaten bis hin zu etwaig auftretenden Störungen im Produktionsprozess. Der kontinuierliche Blick auf diese aggregierten Daten macht ein möglichst zeitnahes korrektives Handeln möglich und stellt einen zusätzlichen Baustein für die Sicherung der gleichbleibend gewohnt hohen Qualität der in Geretsberg hergestellten Runderneuerungsmaterialien dar.

Zur Digitalisierung gehört natürlich auch, sich mit der Integration von künstlichen Intelligenzen zu befassen. Bei Kraiburg laufen aktuell eine Reihe von Pilotprojekten. Neben der Vereinfachung und Optimierung von internen Abläufen soll der Einsatz von KI vor allem bei der raschen Umsetzung von Kundenwünschen unterstützen.

