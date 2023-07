Kraftwerke umschwimmen: Fische bekommen Bewegungsfreiheit zurück

Jahrzehnte waren Fische durch Kraftwerke eingesperrt, auch am Unteren Inn. Nach und nach bekommen sie ihre Bewegungsfreiheit wieder zurück. Nach dem Erfolgsprojekt in Ering-Frauenstein wird nun beim Kraftwerk Braunau-Simbach auf bayrischer Seite ein drei Kilometer langer Ausweichfluss gebaut. Am Freitag war Spatenstich dieses rund acht Millionen Euro-Projektes.

Ein Umgehungsgewässer muss man sich wie eine Umfahrung vorstellen. Fische haben damit die Möglichkeit, ein Kraftwerk zu umschwimmen. Durch die Vernetzung der Gewässer entsteht neuer Lebensraum im Wasser, durch die Dynamisierung der Auen auch zu Land, etwa für kiesbrütende Vögel. Durch das EU-Projekt „Life Riverscape Lower Inn“, welches vom Kraftwerksbetreiber Verbund gemeinsam mit den Projektpartnern Niederbayern, Abteilung Naturschutz des Landes Oberösterreich sowie den Landesfischereiverbänden Oberösterreich und Bayern 2020 ins Leben gerufen wurde, werden ökologische Maßnahmen am Unteren Inn anteilig gefördert.

400 Millionen werden investiert

Im Umgehungsgewässer werden je nach Jahreszeit zwischen 2000 und 6000 Liter Wasser pro Sekunde am Kraftwerk vorbeigeleitet. „Ökomaßnahmen gibt es nicht für lau, sie sind uns jedoch den Erzeugungsverlust wert. Wir werden in den nächsten Jahren mehr als 400 Millionen Euro rein in ökologische Maßnahmen in Österreich und Bayern investieren“, sagte Verbund-Vorstandsmitglied Achim Kaspar. Ein weiteres Umgehungsgewässer werde beim Kraftwerk Egglfing-Obernberg errichtet.

Wasserkraft und Naturschutz sind für Karl Heinz Gruber, Geschäftsführer der Verbund-Grenzkraftwerke, nicht nur vereinbar, sondern eins. „Wasserkraft ist gelebter Umweltschutz. Wasserkraft ist erneuerbare Energie und vermeidet per se CO2.Alleine beim Kraftwerk Braunau-Simbach sind es eine halbe Million Tonnen CO2, die wir pro Jahr vermeiden. Das ist ein gewaltiger Brocken“.

Freie Bahn in der Donau

Der Verbund betreibt auch Wasserkraftwerke in der Donau. Hier wurden ebenfalls einige Ökologisierungsmaßnahmen durchgeführt. „Wir haben die Fischdurchgängigkeit an der Donau geschaffen, wo Fische eigentlich vom Schwarzen Meer bis fast ganz durch die Donau schwimmen können. Das sind einzigartige Projekte. Mit unseren Maßnahmen bekommt auch die Fischforschung eine ganz andere Dynamik. Vorher wurden diese Fischwanderungen alle erahnt, jetzt wissen wir es“, sagte Kaspar. Wie in Ering-Frauenstein wird es auch in Braunau-Simbach ein Fischmonitoring geben. In Ering-Frauenstein wurden damit die Wanderung von 36 verschiedenen Arten dokumentiert.

Ziel ist, dass bis Ende dieses Jahrzehnts die Donau vom Eisernen Tor an der Grenze Serbien-Rumänien bis Passau und weiter am Inn sowie in die Salzach für Wasserlebewesen passierbar ist. „Die Fische waren es gewohnt, von der Donau bis Salzburg zu ziehen. Durch die Kraftwerke waren die Wege abgesperrt. Jetzt wird wieder eine Durchgängigkeit geschaffen, das ist eine sehr positive Entwicklung“, sagte Hermann Sveda, Landesfischereimeister-Stellvertreter aus Braunau.

