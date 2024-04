Kraftfahrer (55) bei Reifenwechsel in Lochen schwer verletzt

Der Rettungshubschrauber Martin 3 stand am Donnerstagvormittag in Lochen am See (Bezirk Braunau am Inn) im Einsatz: Ein 57-jähriger Salzburger hatte sich bei einem Arbeitsunfall schwer an der Hand verletzt.

Der Mann wollte einem Arbeitskollegen beim Wechseln eines Lkw-Reifens helfen. Beim Anbringen der Radmuttern kam es zu dem Unglück: Während der 55-jährige Kollege den schweren, druckluftbetriebenen Schlagschrauber bediente, hielt der 57-Jährige die Verlängerung samt Nuss und Radmutter mit der rechten Hand fest. Dabei wurde der Arbeitshandschuh des 57-Jährigen von der drehenden Verlängerung erfasst. Der Mann verletzte sich so schwer am Daumen, dass er vom Notarzt versorgt und per Helikopter in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht werden musste.

