Kraft der Sonne wird auch für Fahrrad-Bau genutzt

Die Produktion beim Fahrradhersteller KTM in Mattighofen läuft, wie berichtet, auf Hochtouren. Vor allem Elektro-Fahrräder sind gefragt. Und die Räder werden in Mattighofen zu einem erheblichen Teil mit der Kraft der Sonne produziert. Mit einer Leistung von bis zu 450.000 Watt pro Stunde ist die werkseigene Photovoltaik-Anlage bei idealen Bedingungen in der Lage, einen Großteil des Strombedarfs für den Produktionsbetrieb zu erzeugen. In Verbindung mit einer Wasserwärmetauschanlage wird die gesamte Kühlung und Heizung des Gebäudes ohne Fremdenergie abgedeckt. Und KTM baut die Fertigung weiter aus.