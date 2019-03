Kränkungen überwinden lernen: "Wer vergeben lernt, der findet neue Kraft"

BRAUNAU. Melanie Wolfers spricht in Braunau über fünf Schritte, die helfen zu vergeben

Melanie Wolfers referiert in Braunau Bild: Manuela Holzer-Horny

Jeder ist schon einmal gekränkt worden oder hat schon jemanden (unbewusst) gekränkt. Wunden, die solche Kränkungen hinterlassen können, machen krank, sagt Schwester Melanie Wolfers. Die Philosophin und Theologin und eine der bekanntesten christlichen Autorinnen im deutschsprachigen Raum hat fünf Phasen eines Vergebungsprozesses in einem Buch beschrieben. Sie spricht auf Einladung des KBW-Treffpunkt Bildung Braunau am Donnerstag, 7. März, im Veranstaltungszentrum. Die Warte bat sie vorab zum Interview.

Kränkungen überwinden und das in nur fünf Schritten. Geht das so schnell, wie es klingt?

Melanie Wolfers: Das hängt davon ab, wie tief eine Kränkung ist. Es gibt so etwas wie eine alltägliche Versöhnungskultur, die einem hilft, mit den üblichen Blessuren des Alltags zurecht zu kommen. Manche seelische Wunden aber reichen so tief, dass es oft viele Jahre braucht, bis man vom Ballast der erlittenen Verletzung freier wird.

Wie haben Sie diese fünf Schritte entwickelt?

In meiner Arbeit in Seelsorge und Beratung ist mir deutlich geworden: Die tiefsten Wunden unseres Lebens sind Beziehungswunden. Ich wollte wissen, wie diese heilen können. Und so habe ich sehr viele Bücher gelesen und Kurse entwickelt. Daraus ist dann mein Buch mit den fünf Phasen eines Vergebungsprozesses entstanden.

Sie sagen also, die tiefsten Wunden des Lebens sind Beziehungsverletzungen. Warum tun wir uns diese gegenseitig überhaupt an?

So ist das Leben eben. Ob mit Absicht oder aus Versehen, ob bewusst oder unbewusst: Jeden Tag kann es geschehen, dass uns andere verletzen und dass wir andere Menschen verletzen.

Wenn solche Verletzungen und Kränkungen nicht heilen, wie wirkt sich das Ihrer Meinung nach auf den Menschen aus?

Wenn seelische Wunden nicht heilen, dann drohen verletzte Gefühle und Erinnerungen unseren Lebenshorizont zu verdunkeln. Kränkungen können krank machen, die Lebensfreude trüben und die Lebenskraft schwächen. Stück für Stück verlieren Menschen ihre innere Leichtigkeit und Liebesfähigkeit. Und es wächst die Gefahr, dass der erlittene Schmerz bewusst oder unbewusst an andere weitergegeben und so neues Leid erzeugt wird.

Werden Sie selbst eigentlich auch noch immer gekränkt oder stehen sie "drüber"?

Selbstverständlich bin ich seelisch verwundbar. Ich halte es übrigens auch nicht für erstrebenswert, sich einen Schutzpanzer anzulegen. Denn mit einem solchen Panzer bin ich zwar nicht mehr so verwundbar, aber auch nicht mehr berührbar. Ein solcher Mensch manövriert sich in eine brutale Einsamkeit.

Was kränkt Sie denn besonders?

Am meisten verletzbar sind wir Menschen in Beziehungen, die für uns emotional wichtig sind. Denn je größer unsere Zuneigung ist, desto näher lassen wir unser Gegenüber an uns heran. Nie bin ich mehr verwundbarer als dort, wo ich mich aus Freundschaft oder Liebe einem anderen öffne und anvertraue.

Sie sprechen über die Kraft des Vergebens. Geht die nicht irgendwann jedem aus?

Mein Buchtitel "Die Kraft des Vergebens" will vor allem ausdrücken: Wer zu vergeben lernt, der findet zu einer neuen Kraft und Lebendigkeit!

Infos und Vortrag

Melanie Wolfers trat 2004 in den Orden der Salvatorianerinnen ein. Sie gründete „IMpulsLEBEN“, ein Angebot für junge Erwachsene auf der Suche nach Lebensorientierung und sozialem Engagement. Sie ist Referentin und Spiegel-Bestsellerautorin. Ihr Buch: „Die Kraft des Vergebens. Wie wir Kränkungen überwinden und neu lebendig werden“ erschien bereits in dritter Auflage beim Verlag Herder TB. Mehr Infos:

melaniewolfers.at

Sie spricht am Donnerstag, 7. März, 19.30 Uhr, im Veranstaltungszentrum Braunau. Karten: Pfarrbüro St. Stephan und an der Abendkasse.

