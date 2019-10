Krähen-Jagd: Schutz der Artenvielfalt und Hilfe für die Landwirtschaft

Aas- bzw. Rabenkrähen werden zunehmend zum Problem: Als Kulturfolger profitieren die Rabenvögel von den menschlichen Einflüssen in der Natur und vermehren sich stark. Als Allesfresser bringen sie andere Tierarten, die sich weniger gut an die gegebenen Lebensräume anpassen können, stark unter Druck. Das betrifft Niederwildarten wie Hase, Fasan und Rebhuhn. Es betrifft aber auch viele Singvögel, deren Eier und Jungtiere den Krähen zum Opfer fallen, und andere Kleintiere.

Vor allem richten die wachsenden Bestände der Rabenkrähen auch erhebliche Schäden in der Landwirtschaft an, indem sie Siloabdeckfolien aufhacken, oft selbst dann, wenn diese mit Schutznetzen gesichert sind. Dadurch gelangt Luft an die Silage, was die Konservierung des wertvollen Tierfutters beeinträchtigt; das führt zur Schimmelpilzbildung und letztlich zum Verderb der Silage. Das verdorbene Futter steht für die Rinderfütterung nicht mehr zur Verfügung und muss aufwändig entsorgt werden. Dazu kommen Fraßschäden an den Saaten und Kulturen, z. B. beim Jungmais. "Im Sinne einer tragbaren Populationsdichte sind verstärkte Krähenabschüsse daher dringend zu befürworten", erklärt Bezirksbauernkammer-Obmann Josef Diermayr aufgrund der außergewöhnlichen Schadenssituation. Die Jägerschaft im Bezirk Ried verstärkt die laufende Bejagung nun schwerpunktmäßig im Rahmen von Krähenjagdwochen, die zweimal pro Jahr stattfinden werden.

Erste Jagd-Erfolge

An der ersten beteiligten sich Jägerinnen und Jäger in 14 Gemeinden. Bei der abschließenden Streckenlegung in Tumeltsham, die von Jagdhornbläsern aus Utzenaich umrahmt wurde, konnten Bezirksjägermeister Rudolf Wagner und der Vorsitzende des Niederwildausschusses, Franz Mayr, eine stattliche Anzahl erlegter Krähen vermelden.

Als Ansprechpersonen für die Krähenjagd im Bezirk Ried wurden mit Josef Poringer und Bernhard Hatzmann zwei passionierte Krähenjäger nominiert, die im Anschluss bei einem Fachvortrag praktische Informationen über die durchaus anspruchsvolle und nicht einfache Bejagung der Rabenvögel vermittelten.