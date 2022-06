Ein neu geschaffenes Caritas-Lerncafé in Mattighofen bietet Kindern aus sozial bedürftigen Familien kostenlose Lern- und Nachmittagsbetreuung – dank Unterstützung durch die Firmen KTM, Palfinger und AMAG. "Die individuelle Unterstützung der Kinder ist auch dank Freiwilliger möglich, die im Lerncafé mitarbeiten. Sie begleiten die Kinder, damit ein positiver Schulabschluss gelingt", so Christine Wagner, die das Lerncafé in Mattighofen leitet.