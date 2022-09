Kostenlose "Coding Academy" der HTL Braunau führt ins Programmieren ein

Die HTL Braunau führt interessierte Schüler der 4. Klasse Gymnasium und Mittelschule in die Welt der Programmierung ein. An den ersten drei Samstagen im Oktober (1., 8. und 15., jeweils von 8 bis 11.30 Uhr) geht es um Coding und erste Erfahrungen mit der Sprache der Computer, die Teilnahme ist kostenlos.

Programmieren, das sogenannte Coding, werde mittlerweile als Schlüsselqualifikation für viele – nicht nur technische – Berufe gehandelt. Kaum ein elektronisches Gerät komme heutzutage noch ohne programmierte Inhalte aus. Programmieren zu können, werde als Zukunftsfähigkeit bezeichnet, die Voraussetzung für viele Studienrichtungen sei oder man sich später aufwendiger aneignen müsse, so die HTL.

Schüler der Unterstufe haben oft eine gewisse Vorstellung vom Arbeiten mit Computern und der Programmierung an sich – um feststellen zu können, ob die eigene Vorstellung mit der Realität übereinstimmt, bietet die HTL Braunau bereits seit mehr als zehn Jahren spezielle Kurse für Schüler der vierten Klasse Gymnasium und Mittelschule an.

Bei der "Coding Academy" im Oktober an der HTL Braunau geben die Informatiklehrkräfte und gute Programmierschüler der HTL ihr Wissen weiter, der Kurs ist aufbauend gestaltet. Am Beginn steht eine Einführung in die binären Zahlen und Zählweisen. Dies sei wichtig, um später zu verstehen, wie gewisse Befehle erfolgen müssen, damit sie vom Computersystem erfasst werden können. Beim nächsten Termin wird erarbeitet, wie man ein Computerprogramm schreibt, anfangs ein sehr einfaches, bevor dann beim dritten Termin die Programme anspruchsvoller werden und die Kenntnisse aus den ersten beiden Terminen angewendet werden.

"Wir erhalten jedes Jahr sehr gute Rückmeldungen sowohl von den Teilnehmern als auch von deren Eltern. Die Coding Academy ist die perfekte Möglichkeit, sich kostenfrei und vollkommen ungezwungen anschauen zu können, ob die HTL Braunau das richtige ist und auch welche unserer vier Abteilungen infrage kommt", so Informatiklehrer Gerhard Waser, der schulintern die Coding Academy organisiert.

Neben der Abteilung Elektronik und Technische Informatik, mit den Schwerpunkten Coding and AI (Artificial Intelligence – künstliche Intelligenz), Communications und Bionik, gibt es an der HTL Braunau die Abteilungen Elektrotechnik, Informationstechnologie – Cybersecurity und Mechatronik. In allen Abteilungen ist das Programmieren ein zentraler Bestandteil der Ausbildung.

Eine Anmeldung zur Coding Academy ist bis Montag, 26. September, via www.htl-braunau.at möglich.