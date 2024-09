Kostenlose App für Fahrgemeinschaften entwickelt

Die Europäische Mobilitätswoche bis 22. September soll Städten und Gemeinden die Chance bieten, klimafreundliche und zukunftsweisende Mobilität vor Ort sichtbar zu machen. Auch in Innviertler Städten wird der klimafreundliche Gedanke gelebt. Der Giesserei in Ried ist es beispielsweise gelungen, sechs Rieder Vorzeigebetriebe und die Stadtgemeinde ins Boot zu holen, um gemeinsam die in Oberösterreich entwickelte kostenlose und werbefreie Fahrgemeinschafts-App "Domino OÖ" zu testen.

Die teilnehmenden Firmen sind TEAM 7, Löffler, Wintersteiger, Fischer Sports, das Krankenhaus Ried und die Raiffeisenbank Ried. "Die Giesserei versteht sich als Impulsgeber für nachhaltiges Handeln. Der Verkehr als größter und noch immer wachsender Treiber der Klimakrise steht im Zentrum der Aktion", sagt Max Gramberger von der Giesserei. Er hat gemeinsam mit Madeleine Stranzinger vom Klimaratsverein die Aktion in Ried ins Leben gerufen. Das Ziel ist die Verringerung der Pkw-Einzelfahrten, die vor allem durch das Pendeln anfallen. "Die Einfahrtsstraßen von Ried geben jeden Morgen ein gutes Bild der Situation: Neun von zehn Autos sind nur mit einer Person besetzt, nur vereinzelt sieht man Mitfahrende", sagt Gramberger.

Die Anmeldung für die App erfolgt über die Mailadresse, persönliche Daten werden nur verlangt, wenn sie wirklich benötigt werden. Nach der Registrierung können alle Teilnehmer der Ried-Community beitreten, um gezielte Infos über das Projekt zu erhalten. Der Testzeitraum endet am Sonntag, 13. Oktober. Aktive Teilnehmer können mit jeder Fahrt Punkte sammeln und ab 100 Punkten automatisch an einem Gewinnspiel teilnehmen. Schon der Download bringt erste Punkte. "Das Anbieten von Fahrten zahlt sich aus, und wenn dann tatsächlich gemeinsame Fahrten umgesetzt werden, wächst das Konto so richtig", sagt Gramberger.

Mitmachen lohnt sich – es warten attraktive Preise der teilnehmenden Betriebe. Die Preisverleihung findet am Freitag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr in der Giesserei statt. Nähere Informationen unter www.domino-ooe.at und www.giesserei-ried.at

Auch Braunau macht mit

Auch die Stadt Braunau beteiligt sich an den Europäischen Mobilitätswochen. Während der Mobilitätswoche ist in der Stadt Braunau wie auch in Ried die Nutzung des Citybusses kostenlos. Mit dieser Aktion will die Stadt Braunau gemeinsam mit dem Oberösterreichischen Verkehrsverbund (OÖVV) auf dieses Angebot der klimafreundlichen Mobilität in der Bezirkshauptstadt aufmerksam machen. Der Citybus Braunau verbindet auf vier Linien die Stadtteile Laab, Haselbach, Neustadt und Ranshofen miteinander. Umsteigepunkt ist der Stadtplatz. Von Montag bis Freitag fahren die Busse halbstündlich, am Samstag im Stundentakt.

Gemeinsame Radtour

Zum Abschluss der Mobilitätswoche steht am Sonntag, 22. September, eine gemeinsame Radtour durch Braunau und die Nachbargemeinden auf dem Programm. Gestartet wird um 14 Uhr beim Fischbrunnen am Braunauer Stadtplatz. Dann geht es weiter über St. Peter, Burgkirchen, Neukirchen und wieder nach Braunau. Die Gesamtstrecke beträgt rund 40 Kilometer. Wer nur einen Teil davon mitfahren möchte, kann bei den jeweiligen Zwischenstopps dazustoßen. Die Stopps sind um 15 Uhr beim Sportplatz St. Peter, um 16 Uhr beim Gemeindedreieck Burgkirchen und um 17 Uhr beim Park im Dorf in Neukirchen. Anschließend wird zu einem gemütlichen Ausklang im Brauhaus Haselbach geladen.

