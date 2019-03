Kopfing-Trainer tritt nach Sieg zurück

Am Sonntag sitzt mit Günter Fischer schon der neue Coach auf der Kopfinger Trainerbank.

Kopfing-Trainer Michael Ness trat aus persönlichen Gründen zurück. Bild: Furtner

Michael Ness ist nicht mehr Trainer der Union Kopfing. "Er hat mich bereits am Sonntag informiert, dass er aus persönlichen Gründen zurücktritt", sagt Kopfings Sektionsleiter Martin Leitner. Am Vortag hatte seine Mannschaft noch einen 2:1-Derbysieg gegen Diersbach gefeiert. Der neue Trainer ist mit Günter Fischer auch schon gefunden. Er wird am Sonntag gegen Raab auf der Bank sitzen und trifft dabei gleich auf einen seiner Ex-Clubs. Ebenfalls bei Raab gespielt haben die jetzigen Kopfing-Spieler Nemeth und Tormann Jank.

"Wir hatten die Chancen auf das 2:0", trauert Diersbachs Sektionsleiter Josef Steinmann den vergebenen Tormöglichkeiten im Derby in Kopfing nach. "Nun müssen halt gegen Kallham die drei Punkte her", gibt sich Steinmann kämpferisch.

"Ich wäre in Eggerding schon mit einem Punkt zufrieden", sagt Sighartings Sektionsleiter Walter Ruhland vor dem Auswärtsspiel beim Tabellenvierten. Mit einem Sieg könnten die Sighartinger am Gegner vorbeiziehen. Nicht mit dabei ist Kapitän Josef Feichtlbauer, er ist nach der fünften gelben Karte gesperrt.

Nach den klaren Niederlagen am vergangenen Wochenende wollen Rainbach und Taiskirchen am Sonntag zurück auf die Siegerstraße. Beide Mannschaften spielen dabei auswärts. "Wir wissen um was es geht", sagt Rainbachs Sektionsleiter David Öhlinger. Gegen Riedau sollen Punkte her.

"Der Weg zum Klassenerhalt wird lang", so Öhlinger. Im Kampf um den Titel darf sich Taiskirchen nicht zu viele Patzer wie beim 1:4 in Waizenkirchen erlauben. "Die Mannschaft muss in Schardenberg Reaktion zeigen", sagt Taiskirchens Sportlicher Leiter Sandro Helml.

Schon am Samstag kickt Antiesenhofen die Runde gegen Waizenkirchen an. "Das wird ein harter Brocken", weiß Antiesenhofens Sektionsleiter um die Kampfstärke des Gegners.

