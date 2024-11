Kopfing droht das Aus der Postfiliale

Johann Schmidbauer ist besorgt. Ab 1. Dezember wird der Spar-Markt in Kopfing von einer neuen Betreiberin geführt. Da sich der bisherige Inhaber Manfred Scheuringer in den Ruhestand verabschiedet, übernimmt Jeanette Tischler den Supermarkt in der Sauwaldgemeinde. Tischler betreibt bereits seit einigen Jahren den Spar-Supermarkt in Esternberg und übernimmt damit ihre zweite Filiale im Bezirk.