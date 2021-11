Koordinierung mit Salzburg bringt Verbesserung im Bahnangebot

Die Regionalzuglinie R21 wird künftig in Friedburg starten und enden, was eine "Verlängerung" bedeutet. In Friedburg wurde gemeinsam mit den ÖBB der Bahnhof erneuert und eine Park&Ride-Anlage errichtet. Alle Änderungen im Regionalverkehr im Detail finden sich auf der Homepage von OÖVV und ÖBB. Der wichtigste Grund, warum Fahrgäste auf den öffentlichen Verkehr umsteigen oder ihn öfter nutzen, sei ein verbessertes Angebot, so das Land und die ÖBB.