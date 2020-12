Die Ordenskrankenhäuser Ried (Vinzenz Gruppe) und Braunau (TAU.Gruppe) werden künftig in einer gemeinsamen Gesellschaft kooperieren. Das gaben die Ordensleitungen und Krankenhaus-Geschäftsführungen am Montag bekannt. Das "Ordensklinikum Innviertel Holding GmbH" wird mit Beginn des kommenden Jahres Muttergesellschaft für das Krankenhaus St. Josef in Braunau und das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Ried sein.