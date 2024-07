Konzerte in Tüßling: Von Howard Carpendale bis zu Status Quo

Rund 3000 Einwohner leben in der grenznahen bayerischen Gemeinde Tüßling im Landkreis Altötting. Einmal im Jahr ist in Tüßling beim Raiffeisen Kultursommer viel mehr als in einer durchschnittlichen Woche los. 2022 kam zum Beispiel Weltstar Sting und begeisterte im Schloss Tüßling mehr als 8500 Besucher.

Ähnlich groß wird der Andrang bei den heurigen vier Konzertabenden im Schlosspark sein. Den Auftakt machen Howard Carpendale und Kerstin Ott am Mittwoch, 24. Juli, mit einem Doppelkonzert. Nach einem Tag Pause geht es am Freitag, 26. Juli, mit dem Auftritt der Fantastischen Vier weiter. Am Samstag, 27. Juli, kommen mit Pizzera und Jaus bekannte österreichische Interpreten nach Tüßling. Als spezieller Gast wird Willy Astor dabei sein. Den Abschluss machen am Sonntag, 28. Juli, die beiden Kultbands Status Quo und die Spider Murphy Gang. Restkarten für die Konzerte gibt es noch online: raiffeisen-kultursommer.de

Infos des Veranstalters COFO:

Der Veranstalter empfiehlt, wenn möglich, die An- und Abreise mit dem Zug. Der Bahnhof Tüßling ist nur crund 400 Meter zu Fuß vom Schloss entfernt. An den Veranstaltungstagen wird der Bahnhof aus Richtung Mühldorf, Burghausen, Simbach am Inn, Pfarrkirchen, Pocking etc. regelmäßig angefahren; nach Konzertende (ca. 23 Uhr) ist die Heimfahrt ebenfalls per Zug möglich. Zudem stehen rund um den Schlosspark ausreichend kostenfreie Parkflächen zur Verfügung.

Vor dem jeweiligen Konzert sowie ab 30 Minuten vor Konzertende kann nur der Marktplatz als Anlieferungs- & -Abholbereich von Autos befahren werden, um Besucher (insbesondere Jugendliche) zum Konzert zu bringen bzw. sie dort wieder abzuholen. Hierzu stehen nur auf dem Marktplatz ausgewiesene Flächen zum Ein- bzw. Ausstieg zur Verfügung. Alle weiteren Infos gibt es auf der Homepage.

